Как поживают любимые женщины и дети Андрея Краско

10 августа народному (не по званию, а по зрительской любви) артисту Андрею Краско исполнилось бы 65 лет. В 2006-м, не дожив месяца до 49-го дня рождения, он умер на съемках сериала «Ликвидация» в Одессе от инфаркта миокарда. Слава пришла к Краско после сорока. До этого параллельно с актерством он был вынужден бомбить на машине, шить джинсы, месить бетон на кладбище и вести дискотеки. А после «Агента национальной безопасности» роли посыпались на него как из рога изобилия. Он горел на работе, менял женщин, а стресс запивал крепким алкоголем - вот сердце и не выдержало… Мы решили узнать, как сейчас живут его наследники и главные дамы сердца.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

После короткого и неудачного брака с однокурсницей по ЛГИТМиКу Натальей Акимовой, которая ушла от него к Скляру и до сих пор состоит с Игорем в браке, Краско сблизился с другой студенткой своего же вуза - полькой Мириам Александрович. Она приехала учиться на режиссера и по-русски почти не говорила. Вскоре судьба разбросала их по разным городам, а прежде чем разъехаться, Мирам поняла, что беременна.

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- Андрей не поверил. Подумал, что хочу его удержать около себя. И укатил в Томск - служить по распределению в тамошний Театр юного зрителя, - делилась Александрович с «Экспресс газетой».

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Сына Яна (она мечтала бы назвать его Ваней, но тогда, в 1980-м, ко всему русскому ее земляки относились негативно) Мириам родила в родной Варшаве. В отцы малышу приписала вымышленного человека Анджея Александровича. А в пять месяцев привезла ребенка в Ленинград. Увидев сына, Краско растрогался и тут же сделал Мириам предложение. Но как настоящие супруги они прожили очень мало. Развод оформили лишь за полгода до смерти Краско. Правда, наличие штампов не мешало обоим строить свою личную жизнь.

Экспресс газета

- Андрюша сравнивал наши отношения с двумя половинками яблока: как друзья - мы единое целое, а как сексуальные партнеры - совершенно не совпадаем, - откровенничала польская актриса и режиссера дубляжа.

В июне этого года Мириам потеряла второго супруга - актера и музыканта Войцека. Он тяжело болел. Женщину поддержал единственный 42-летний сын от Краско, который, как и родители, стал актером.

Экспресс газета

Уже 12 лет Ян Краско состоит в браке с полячкой-политологом Иоанной. Никелевую свадьбу пара отметила на морском курорте в Сопоте. Двое их сыновей-школьников не понимают по-русски. Да и Ян все реже говорит на языке отца. Когда Андрей Иванович был жив, каждое лето приглашал старшего наследника в Россию и даже сосватал его в несколько фильмов. Теперь Ян иногда навещает пожилого знаменитого деда Ивана Краско. Тот расспрашивает внука о творческих успехах: харизматичный бородач довольно востребован на родине. Чаще всего снимается в криминальных боевиках и комедиях. А еще работает в театре импровизации.

Экспресс газета

«Завхоз» стажируется у адвокатов

С матерью своего второго сына, актрисой Маргаритой Звонаревой, Краско познакомился на сцене. Они играли супругов в спектакле «Где-то кончилось возмездие». От этих отношений в мае 1998-го на свет появился Кирилл. Но союз долго не продержался из-за любвеобильности артиста.

Сын по стопам отца не пошел. Прошлым летом окончил юрфак гуманитарного университета профсоюзов.

Экспресс газета

Сейчас Кирилл стажируется в адвокатской палате Ленинградской области. А еще ведет бурную общественную деятельность: следит за выборами, стройками, пишет письма-просьбы депутатам. В будущем видит себя в кресле руководителя администрации любимого Невского района, где живет.

Экспресс газета

На девушек у Кирилла пока времени нет. Зато он часто видится с матерью, которая давно отошла от актерской профессии.

- Кирилл совсем не обладает творческими качествами отца, - вздыхает дедушка Иван Иванович. - Андрюша его всегда называл завхозом, он очень любит все считать.

Экспресс газета

В постели с дочкой сослуживца

Когда началась дележка наследства Краско (квартира в Санкт-Петербурге, загородный дом, автомобиль, личные сбережения), его последняя, пусть и гражданская, жена Каролина Попова переехала в Барселону. Решила не впутывать ни себя, ни внебрачную дочку от актера Алису в семейные дрязги.

С Андреем Каролина познакомилась в 2002-м. Он знал девушку еще ребенком - служил, а потом дружил с ее отцом. Бурный роман закрутился, несмотря на 24-летнюю разницу в возрасте, когда мурманчанка Попова училась в университете истории культуры и работала на Первом канале редактором. Через год совместной жизни у Краско и Поповой родилась дочь, которую актер ласково называл Лисенком. Видеться с ней Андрей не переставал и после разрыва с Каролиной. Говорят, они разбежались из-за пристрастия артиста к алкоголю.

Экспресс газета

Второй раз Попова вышла замуж за коллегу - редактора программ Первого канала (например, «Малахов +») Евгения Фатьянова. Родила от него сына Сашу. Евгений также воспитывал Антона, инвалида по умственному развитию.

В Испании Фатьянов стал водить экскурсии по Барселоне, а Каролина посвятила себя детям. Дочь Краско отдали в школу с углубленным изучением каталанского языка и математики.

Экспресс газета

А в 2018-м грянул развод. Фатьянов и Каролина расставались злейшими врагами. В 2019-м Евгений подал в суд на клиентку, которая обозвала его любителем мальчиков. И Попова неожиданно поддержала эту даму.