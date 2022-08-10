Почему Джоли и Питт не могут до сих пор оставить друг друга в покое

Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разрыве в 2016 году, однако выясняют отношения они до сих пор. Почему экс-супруги не могут уже просто оставить друг друга в покое, читайте в материале «Рамблера».
Самое громкое разбирательство между звездами связано с их детьми — с момента официального развода Питт боролся за совместную опеку и в 2021 году наконец отсудил себе это право, но Джоли соглашение подписывать отказывается до сих пор. Актриса настаивает на том, чтобы дети остались только с ней, так как причиной развода были как раз разногласия в их воспитании. В интервью Vogue Анжелина признавалась:
«Я развелась для благополучия своей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю фокусироваться на их исцелении и принятии».
Близкий к семье источник заявляет, что Джоли поставила себе цель не допустить разделения прав на воспитание детей.
«Говорят, что она не успокоится пока все дети не достигнут совершеннолетия, чтобы у Брэда никогда не было совместной опеки»,
— сообщил инсайдер журналистам Page Six.
Отметим, что между разбирательствами Брэд Питт не унывает: по словам источников, в жизни актера наконец-то наступила белая полоса. Звезда занимается продвижением боевика «Быстрее пули», снимается в фильме о «Формуле-1», увлекается архитектурой и искусством и проводит время со своими детьми, когда находится в Лос-Анджелесе.