Долину призывают принять свою старость

Певица Лариса Долина в узких джинсах приняла участие в съемках клипа со Станиславом Ярушиным. Это привлекло внимание общественности. Долина, очевидно, не считает, что в свои 66 она должна как-то корректировать свой гардероб. А вот россияне уверены в обратном.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Долина продолжает сниматься в различных проектах и работать над своим имиджем. Она не стесняется коротких нарядов и открытого декольте. Хотя обычно в пенсионном возрасте женщины прячут не только ноги и грудь, но шею и даже руки. Вероятно, комплексов у Долиной нет.

В Сети появились кадры со съемочной площадки, поклонники сразу подметили наряд Долиной и закидали ее критикой и комплиментами. Долину похвалили за стройность и посоветовали одеваться по возрасту. Какой должна быть «возрастная» одежда россияне не сказали. Вероятно, им было бы комфортнее видеть Долину в платке на лавке у подъезда. В таком случае к ней точно не было бы вопросов.