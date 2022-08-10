Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Долину призывают принять свою старость

Вести Подмосковья

Певица Лариса Долина в узких джинсах приняла участие в съемках клипа со Станиславом Ярушиным. Это привлекло внимание общественности. Долина, очевидно, не считает, что в свои 66 она должна как-то корректировать свой гардероб. А вот россияне уверены в обратном.

Долину призывают принять свою старость
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Долина продолжает сниматься в различных проектах и работать над своим имиджем. Она не стесняется коротких нарядов и открытого декольте. Хотя обычно в пенсионном возрасте женщины прячут не только ноги и грудь, но шею и даже руки. Вероятно, комплексов у Долиной нет.

В Сети появились кадры со съемочной площадки, поклонники сразу подметили наряд Долиной и закидали ее критикой и комплиментами. Долину похвалили за стройность и посоветовали одеваться по возрасту. Какой должна быть «возрастная» одежда россияне не сказали. Вероятно, им было бы комфортнее видеть Долину в платке на лавке у подъезда. В таком случае к ней точно не было бы вопросов.

С такой же критикой постоянно сталкивается Пугачева. Ей за 70, а она носит мини. Артистке, как и Долиной, советуют нанять психолога, чтобы он помог остановить гонку за возрастом. При этом тем, кто слишком агрессивно реагирует на Пугачеву и Долину, просят самим обратиться к специалисту. Якобы они сами боятся постареть.

Звёзды,Лариса Долина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители