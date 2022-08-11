Настоящая любовь Валерия Гаркалина

В ночь на 20 ноября прошлого года в Москве в возрасте 67 лет скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин. Юлия Меньшова, памятуя о том, какими нежными были отношения ее покойного отца и актера после «Ширли-мырли», написала в своем микроблоге в соцсети: «Как быстро они встретились… Горе огромное. Для всех, кто знал Валеру Гаркалина. Невероятного таланта актeр. Бесконечной нежности и тонкости человек. Невыносимо больно…»

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Кончина Валерия Борисовича не стала для лечащих врачей неожиданностью.

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- За день до смерти ему хотели сделать компьютерную томографию. Но так как состояние больного было крайне тяжелым и везти на КТ его было нельзя, то врачи прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение легких. Обнаружилось, что легкие поражены тотально - в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов, - сообщили в Коммунарке, где актер провел последние дни.

Вскоре после томографии у Гаркалина стали один за другим отказывать внутренние органы. В итоге ему поставили диагноз «полиорганная недостаточность», который и стал официальной причиной смерти. Не секрет, что актер был привит от Covid-19. Дочь его Ника Гаркалина рассказала, что отец был ярым сторонником вакцинации и трижды укололся двумя отечественными вакцинами. По словам Ники, тяжелое течение коронавируса было обусловлено сопутствующими заболеваниями:

- У отца сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение самочувствия.

Медиум Мирослава Коллавини с самого начала болезни Валерия Гаркалина внимательно изучала его жизнь, судьбу и здоровье. Мирослава увидела, что «некая женщина, умершая относительно давно, зовет его к себе в другой мир». По описанию Мирославы, эта женщина напоминает покойную жену Гаркалина - Екатерину.

Жену Екатерину он действительно очень любил и ценил. Ее уход в 2009-м стал для Валерия Борисовича трагедией.

«Сними носки - и у тебя все получится!»

Несмотря на популярность среди женщин, Гаркалин был верен своей Кате. И даже в мыслях не допускал развода.

Будущую жену Валерий встретил в театре «Куклы и люди». Она была там педагогом-методистом, а он - студентом. Некоторое время влюбленные скрывали роман. Пока не поженились. Случилось это в 1978-м. А через шесть лет на свет появилась дочка Ника.

Валерию неоднократно приписывали отношения с партнершами, но он все отрицал:

- Для меня существует одна женщина - супруга. Она мой друг и ангел-хранитель.

Спустя годы, правда, признался, что попал под чары Людмилы Гурченко.

Они познакомились в 1992 году на съемках фильма «Белые одежды». В тот момент Гурченко было 57, Гаркалину - 38.

- Мы были близко-близко друг к другу. И я помню каждую черточку ее лица, морщинку, которую Люся пыталась все время разгладить. Я ее очень любил, очень. И она меня, - откровенничал актер в ток-шоу.

После съемок они разъехались на разные проекты. Но жизнь неоднократно сводила на сцене - например в Театре сатиры. Людмилу Марковну приглашали туда несколько раз в постановки, где участвовал и Валерий. Кроме того, артистка не пропускала практически ни одной премьеры с участием Гаркалина.

К слову, после съемок в «Белых одеждах» Гурченко вдруг вышла замуж за продюсера Сергея Сенина. Друзья говорили, что таким образом она будто бы пыталась избавиться от страсти к молодому, но женатому партнеру.

Мало кто сомневается, что Гаркалин был без ума и от Татьяны Васильевой, однако спешим успокоить: они были друзьями.

- Конечно, мимо такого привлекательного мужчины трудно было пройти, но я никогда не позволяла лишнего. Как и он, - уверяет актриса. - Валера был в меня влюблен. Мы репетировали у режиссера Ахадова. Я понимала, что они оба в меня влюблены. Они очень соревновались. Однажды я позвонила Валере узнать что-то насчет репетиции, и подошла Катя. И она сказала так ласково: «Валерушенька, это тебя». И я поняла, что никогда у нас с ним ничего не будет. Я поняла, какая там связь. Он без Кати как без поводыря. Он всегда ее искал: «А где Катя?» Когда ее не было рядом, просто не мог двигаться. На гастролях бежал что-то ей покупать. Однажды в Америке несет мне какие-то разноцветные ткани: «Смотри, что я для Катьки нашел». Это была настоящая любовь! Такое нельзя разрушать.

А вот совместных забавных приключений у Васильевой и Гаркалина было хоть отбавляй. Татьяна часто с улыбкой вспоминает, как они с Валерием играли 12-часовой спектакль для милиционеров, и по сценарию ее партнеру пришлось раздеться.

- Дворец культуры, все пьяные. А у нас сцена: он голый, но в носках, а я в лифчике и трусах. В это время какая-то тетка потеряла своего мужа. Она пьяная совершенно. Ходила и кричала в зрительном зале: «Вася, ты где?» В конце концов Вася появился и сказал Гаркалину: «Сними носки, и у тебя все получится!»

С Гаркалиным у Васильевой связаны и печальные воспоминания:

- Два раза он умирал у меня на руках. Мы играем спектакль. Я никогда не видела, что такое инфаркт. Тут он говорит: «Масечка...» Встает на колени и ползет со сцены. Он кричит от боли. У него просто рвалось сердце. Я его перекрестила, и Валеру увезли. Начали спасать...

Страшный день

- У меня были серьезные проблемы со здоровьем, алкогольная зависимость. Только благодаря Кате я выкарабкался, - рассказывал Гаркалин. - Катя отмаливала меня. Она просила об этом как-то по-своему и сделала это. У меня остановился процесс умирания, тромб, который должен был положить мне конец, дошел лишь до основания сердца, и все. А через полгода Катя ушла из жизни (онкология. - Д. П.). А вместо нее должен был уйти я. Катя спасла меня, пожертвовав собой.

Тот печальный день, когда остановилось сердце его любимой, Гаркалин помнил в мельчайших подробностях. Незадолго до смерти жена Валерия Борисовича легла в больницу. Актер знал, что Екатерина находится в критическом состоянии, но отказывался думать о худшем. Его дочь полдня не могла собраться с силами, чтобы сообщить отцу о смерти матери.

Никаких отношений с женщинами после ухода Екатерины у актера не было. 12 лет.

Экспресс газета

- Это рана, которой не дано излечиться. Катя меня ждет там, всё видит. Я не могу предать ее, - говорил Гаркалин незадолго до смерти.

После похорон жены Гаркалин, который был в завязке 18 лет, снова запил. В газетах стали появляться новости: устроил пьяную драку с соседом, который сломал ему нос и выбил зуб, попал в больницу в состоянии алкогольного опьянения с травмами грудной клетки и живота. Актер каялся, признавая вину. Пояснял, что пытается так глушить боль. А еще оправдывался в интервью:

- Когда меня начали очень много снимать, я и увлекся алкоголем. Нужно было быть трезвым как никогда, но я позволял себе расслабляться. Были случаи, когда не понимал, в какой город приехал на съемки. Зависимость - это распущенность. В ней удобно существовать, потому что никакой ответственности. Победил ли я этот недуг? Нет. Его невозможно победить. Это все равно что победить себя. Можно приказать себе этого не делать. Я так и поступаю. Мне нельзя пить. Если я выпью рюмку, то умру. И не потому что «зашился». Это психическое расстройство - пристрастие к алкоголю. Только Кате удавалось меня сдерживать. Но ее больше нет. Зачем мне бороться? Быстрее встретимся…

Кстати