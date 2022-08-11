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22 минуты назад

Новые фото Марго Робби в купальнике на яхте восхитили фанатов

Lenta.ru

Австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби попала в объектив папарацци и восхитила фанатов. Соотвествующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Новые фото Марго Робби в купальнике на яхте восхитили фанатов
Фото: Лента.руЛента.ру

Отмечается, что 32-летняя знаменитость была замечена на яхте в компании мужа Тома Акерли и друзей у побережья острова Форментера, Испания. Так, на новых снимках звезда фильма «Отряд самоубийц» предстала перед камерой в бикини на завязках желтого цвета в коричневую полоску. При этом на кадрах видно, что во время отдыха Робби решила отказаться от макияжа и распустить волосы.

Поклонники отметили, что знаменитость находится в отличной форме, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Лучшее натуральное тело в Голливуде!», «Марго красивая женщина, и приятно видеть ее с естественным и здоровым телом. Хорошо, что она не поддается давлению голливудских стандартов красоты», «Марго потрясающая», «Самая красивая женщина с самым красивым телом», «Ее мужу определенно повезло», — высказывались они.

В июле 2021 года фанаты не узнали Марго Робби на обложке Vogue. Знаменитость запечатлели в нескольких образах. На первом снимке она позировала в золотистом жакете французского модного дома Chanel. На другом кадре звезда лежала на надувном матрасе в оранжевом слитном купальнике. На третьем фото актриса сидела в плетеном кресле в белых плавках и бежевом кардигане. Фанаты не узнали звезду на опубликованных фотографиях из-за чересчур отретушированной кожи и укладки в виде прямых волос и челки. Кроме того, ее начали сравнивать с другими голливудскими актрисами.

Звёзды,Том Акерли,Марго Робби,Chanel,
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