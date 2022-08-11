Новые фото Марго Робби в купальнике на яхте восхитили фанатов

Австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби попала в объектив папарацци и восхитила фанатов. Соотвествующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Отмечается, что 32-летняя знаменитость была замечена на яхте в компании мужа Тома Акерли и друзей у побережья острова Форментера, Испания. Так, на новых снимках звезда фильма «Отряд самоубийц» предстала перед камерой в бикини на завязках желтого цвета в коричневую полоску. При этом на кадрах видно, что во время отдыха Робби решила отказаться от макияжа и распустить волосы.

Поклонники отметили, что знаменитость находится в отличной форме, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Лучшее натуральное тело в Голливуде!», «Марго красивая женщина, и приятно видеть ее с естественным и здоровым телом. Хорошо, что она не поддается давлению голливудских стандартов красоты», «Марго потрясающая», «Самая красивая женщина с самым красивым телом», «Ее мужу определенно повезло», — высказывались они.