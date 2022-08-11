Бейонсе устроила секретную вечеринку по случаю выхода нового альбома

На прошлой неделе Бейонсе устроила в Нью-Йорке вечеринку по случаю выхода своего нового альбома Renaissance — «безопасного места, места без осуждения. Места, свободного от перфекционизма и чрезмерных размышлений. Места, где можно кричать и почувствовать свободу». Центральной темой вечера стала «Студия 54» — нью-йоркский ночной клуб, всемирно известный своими звёздными посетителями, жёстким дресс-кодом и наркотическим угаром в 70-х и 80-х годах. В своё время там «зажигали» Лайза Миннелли и Энди Уорхол, Элизабет Тейлор и Мик Джаггер. Вот и сейчас список приглашённых гостей был по-настоящему звёздным: актёр Леонардо Ди Каприо и коллеги-исполнители Дональд Гловер (Childish Gambino), Кендрик Ламар, Жанель Моне, Яра Шахиди...
Сама Бейонсе на вечеринке была в сверкающем боди с объёмными плечами, перекликающемся с обложкой альбома, и в перчатках. Наряд специально для вечера создал дизайнер Тимоти Уайт, ранее он уже неоднократно сотрудничал с певицей. Поклонники узнали и туфли Giuseppe Zanotti, и украшения от Tiffany. Дополнил образ сверкающий клатч в форме виниловой пластинки с названием альбома.
Renaissance, кстати, получился уже привычно удачным. Как и шесть его предшественников, он немедленно оккупировал мировые чарты. По скромным подсчётам уже реализовано более 300 тысяч копий на разных носителях всего за неделю продаж. Альбом уже называют лучшей танцевальной пластинкой года.