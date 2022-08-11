Бейонсе устроила секретную вечеринку по случаю выхода нового альбома

Сама Бейонсе на вечеринке была в сверкающем боди с объёмными плечами, перекликающемся с обложкой альбома, и в перчатках. Наряд специально для вечера создал дизайнер Тимоти Уайт, ранее он уже неоднократно сотрудничал с певицей. Поклонники узнали и туфли Giuseppe Zanotti, и украшения от Tiffany. Дополнил образ сверкающий клатч в форме виниловой пластинки с названием альбома.