Звезда "Холопа" Бикович представил новую возлюбленную

Сербский актер Милош Бикович, активно снимающийся в российских проектах, представил публике новую девушку. Кадр с избранницей он опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
Новая возлюбленная Биковича — юристка из Черногории Ивана Малич. Вместе с ней Бикович сейчас проводит отпуск на Бали.
В прошлом году актер рассказал, что расстался с Ариной Волошиной. Чемпионка по бальным танцам заявила, что не смогла справиться с эгоистичным характером Биковича.
Российским зрителям артист известен по работам в таких кинопроектах, как «Холоп», «Отель «Элеон», «Хочу замуж».
Выход продолжения российского фильма «Холоп» запланирован на декабрь 2023 года. Бюджет фильма составит 500 млн рублей. По словам продюсеров, во второй части картины будет задействован весь творческий состав оригинальной ленты.