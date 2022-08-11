Звезда "Холопа" Бикович представил новую возлюбленную

Сербский актер Милош Бикович, активно снимающийся в российских проектах, представил публике новую девушку. Кадр с избранницей он опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Фото: Газета.ру Газета.ру

Новая возлюбленная Биковича — юристка из Черногории Ивана Малич. Вместе с ней Бикович сейчас проводит отпуск на Бали.

В прошлом году актер рассказал, что расстался с Ариной Волошиной. Чемпионка по бальным танцам заявила, что не смогла справиться с эгоистичным характером Биковича.

Российским зрителям артист известен по работам в таких кинопроектах, как «Холоп», «Отель «Элеон», «Хочу замуж».