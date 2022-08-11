Лолита станцевала в витрине бутика в центре Москвы

Певица и телеведущая Лолита Милявская станцевала в витрине бутика в центре Москвы. Россияне восхитились внешностью артистки и ее харизмой под опубликованном в личном Telegram-канале видео.
В ролике запечатлено, как Лолита танцует в витрине шоу-рума дизайнера Игоря Гуляева на Никольской улице. Певица пластично двигается и с улыбкой демонстрирует новый предмет гардероба.
«Пришла на примерку концертных брюк, ушла в плаще», — написала исполнительница в своем блоге.
Поклонники поддержали артистку в комментариях.
«Лолита, какая же вы зажигалка! Очаровашка!», «Лола, ты красивая, как всегда. Костюм шикарный», «Наряд огонь, Лолиточка, как и вы, всегда!» — написали комплименты певице подписчики канала.
Ранее популярная певица и телеведущая Ольга Бузова показала «чувственные» танцы в белье.