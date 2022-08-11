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1 час назад

Музыкальный критик Соседов назвал своих любимых звезд отечественной эстрады

Вечерняя Москва

Музыкальный критик Сергей Соседов выделил несколько представителей современной российской эстрады, на чье творчество бы посоветовал обратить внимание.

Соседов назвал своих любимых звезд отечественной эстрады
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что среди молодых исполнителей можно выделить Полину Гагарину, Диму Билана, Ирину Дубцову, Стаса Пьеху. Он также добавил, что ему понравилась новая песня Стаса Костюшкина. Из старшего поколения артистов Соседов посоветовал слушать Ларису Долину, Елену Ваенгу, Ирину Шведову.

Музыкальный критик также перечислил достойнейшие имена русского рока:

— Из рокеров – Макаревич, Шевчук, Кинчев, Гарик Сукачев, Сергей Галанин. Группы «Сплин», «Чайф»… И еще много имен, — поделился Сергей Соседов в комментарии Общественной Службе Новостей.

Несмотря на серьезность положения телеведущего и комика Максима Галкина, который покинул Россию и выступил с резкой критикой спецоперации, он вернется на родину. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный критик Сергей Соседов.

Звёзды,Сергей Соседов,Стас Костюшкин,Ирина Шведова,Сергей Галанин,Лариса Долина,Максим Галкин,Стас Пьеха,Ирина Дубцова,Гарик Сукачев,Дима Билан,Полина Гагарина,
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