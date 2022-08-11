Соседов назвал своих любимых звезд отечественной эстрады

— Из рокеров – Макаревич, Шевчук, Кинчев, Гарик Сукачев , Сергей Галанин . Группы «Сплин», «Чайф»… И еще много имен, — поделился Сергей Соседов в комментарии Общественной Службе Новосте й.

Несмотря на серьезность положения телеведущего и комика Максима Галкина, который покинул Россию и выступил с резкой критикой спецоперации, он вернется на родину. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный критик Сергей Соседов.