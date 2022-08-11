Кэти Перри заявила, что туфли ее бренда обладают чувством юмора

Певица Кэти Перри выступила на модной выставке Project в Лас-Вегасе и заявила, что обувь ее бренда Katy Perry Collections с необычным дизайном обладает чувством юмора. Об этом пишет WWD.

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«Многие из моих туфель на самом деле обладают неплохим чувством юмора. Если бы вы были человеком, который носит только нейтральные или черные цвета, вы могли бы подчеркнуть или поставить восклицательный знак [на своем наряде] с помощью этой обуви»,

— сказала исполнительница.

Модели обуви Перри разрабатывает вместе с дизайнером марки.

«Для коллекции всегда есть три темы, а потом появляются идеи, которые вытекают из этих тем. Это просто как игра в словесные ассоциации»,

— объяснила она.

Например, для создания весенней коллекции Katy Perry Collections исполнительница вдохновилась морскими цветами и пляжем. Отсюда родилась идея сделать каблук в форме морской раковины. В коллекции также представлены кроссовки, сандалии, балетки, босоножки на танкетке, туфли на высоком каблуке и босоножки с бантами. Цены варьируются от $39 до $129.

В 2017 году Кэти Перри вместе с гонконгской компанией Global Brands Group основала свой обувной бренд. В прошлом году ее партнеры объявили о банкротстве. Певице пришлось за неделю выкупить бренд и самостоятельно заниматься его развитием. Самое сложное, по ее мнению, — производить обувь за границей и организовывать цепочку поставок.