Вдова Грачевского поставила крест на личной жизни

Полтора года назад из жизни ушел создатель “Ералаша” Борис Грачевский. Организм кинорежиссера не справился с коронавирусом. Грачевский оставил молодую супругу с маленьким сыном Филиппом. Смерть мужа стала сильным ударом для Екатерины Белоцерковской. Она ушла в себя и все время вела затворнический образ жизни. Девушка не выходила в свет, лишь изредка публикуя новые снимки в социальной сети. Но сейчас Белоцерковская начинает возвращаться к жизни и посетила премьеру семейной комедии “Легенды Орленка”. Екатерина признается, что очень тоскует без супруга и эта рана в сердце останется до конца ее дней, но жизнь продолжается и вдова Бориса Грачевского скоро выйдет из декрета и займется творчеством.
Екатерина Белоцерковская все свое время посвящает воспитанию сына, который родился незадолго до смерти кинорежиссера. О личной жизни она пока думать не хочет. Однако в Сети поползли слухи о том, что сердце Екатерины сейчас занято, она встретила нового мужчину. Только с этими слухами не согласна сама вдова. Девушка расставила все точки над “i” в социальной сети.
“Я постараюсь начать жить заново! Ради нас и нашего сына!!! Но! В моей жизни был, есть и будет только Боря!!! Знаете, это как лебединая верность, наверное. Сложно ли улыбаться? Да! Очень! Сложно ли ли держаться? Да! Очень! Но!!! Мы будем жить лучше, у нас просто нет другого выхода! Только друзья, не нужно приписывать какие-то романы или еще что-то. В моем сердце навсегда живет Боря! Сколько бы человек не искал своего счастья, он находит его один раз и на всю жизнь. Вот и я его нашла. Пусть поздно. Пусть так мало, всего 7 лет, но это были самые счастливые годы и у нас есть лучшее продолжение – Филипп! А ради него я восстану из мертвых!”,
– написала душераздирающий пост Екатерина в социальной сети.