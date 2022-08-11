Вдова Грачевского поставила крест на личной жизни

“Я постараюсь начать жить заново! Ради нас и нашего сына!!! Но! В моей жизни был, есть и будет только Боря!!! Знаете, это как лебединая верность, наверное. Сложно ли улыбаться? Да! Очень! Сложно ли ли держаться? Да! Очень! Но!!! Мы будем жить лучше, у нас просто нет другого выхода! Только друзья, не нужно приписывать какие-то романы или еще что-то. В моем сердце навсегда живет Боря! Сколько бы человек не искал своего счастья, он находит его один раз и на всю жизнь. Вот и я его нашла. Пусть поздно. Пусть так мало, всего 7 лет, но это были самые счастливые годы и у нас есть лучшее продолжение – Филипп! А ради него я восстану из мертвых!”,