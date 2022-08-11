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1 час назад

Алена Кравец заявила о «целом букете хворей» у Бориса Моисеева

Слово и Дело

Светская львица и актриса Алена Кравец поделилась информацией о состоянии певца Бориса Моисеева. По ее словам, артист страдает от целого букета болезней.

Кравец заявила о «целом букете хворей» у Моисеева
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнитель хита «Голубая луна» пережил два инсульта. Как сообщила Кравец, после подобного о карьере на сцене можно забыть.

«Через полтора года Боря отметит 70-летие, к которому он подходит с целым букетом хворей и недугов»,

— подчеркнула актриса в беседе с изданием «Дни.ру».

Не все мышцы лица Моисеева работают хорошо, а его речь затруднена, рассказала светская львица. Со слов Кравец, в ситуации певца не может идти и речи о сцене или гастролях. Артист хочет провести остаток жизни в тишине в свое удовольствие, сообщила актриса.

Звёзды,Алена Кравец,Борис Моисеев,
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