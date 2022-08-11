Перминова прокомментировала слухи о пластических операциях

Российская модель, жена предпринимателя Александра Лебедева Елена Перминова прокомментировала слухи о перенесенных пластических операциях. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость опубликовала сторис, в которой ответила на вопросы подписчиков о процедурах по изменению внешности. Так, один из юзеров спросил Перминову об операциях, которые она уже сделала или планирует в будущем. Модель, в свою очередь, призналась, что не прибегала к радикальным трансформациям, кроме ушивания диастаза — хирургической коррекции расхождения прямых мышц живота.