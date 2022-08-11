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21 минуту назад

Елена Перминова прокомментировала слухи о пластических операциях

Lenta.ruиещё 1

Российская модель, жена предпринимателя Александра Лебедева Елена Перминова прокомментировала слухи о перенесенных пластических операциях. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Перминова прокомментировала слухи о пластических операциях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

35-летняя знаменитость опубликовала сторис, в которой ответила на вопросы подписчиков о процедурах по изменению внешности. Так, один из юзеров спросил Перминову об операциях, которые она уже сделала или планирует в будущем. Модель, в свою очередь, призналась, что не прибегала к радикальным трансформациям, кроме ушивания диастаза — хирургической коррекции расхождения прямых мышц живота.

«Моя маленькая грудь меня вполне устраивает. Талия стала чуть стройнее благодаря ушиванию диастаза. Ноги вытянули сразу в роддоме — эта тайна уже раскрыта. Попу качаю, с ней тоже все нормально»,

— иронично отметила манекенщица.

В июле российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет питания для поддержания стройности фигуры. Знаменитость рассказала, что больше года не ест мясо, рыбу и молочные продукты.

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