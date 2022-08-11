"Не выдерживал нагрузок алкоголем": Краско рассказал о погибшем сыне

Актер Иван Краско рассказал о конфликтах с сыном Андреем, который ушел из жизни в 2006 году. Об этом сообщает prozvezd.info.

По словам артиста, споры часто возникали на фоне злоупотребления сыном алкоголем. Краско поделился, что Андрей не мог насытиться работой и его "несло".

"Когда он стал востребованным артистом, то брался за все роли. Он не мог насытиться работой, которой у него долго не было. Организм не выдерживал нагрузок алкоголем", - сказал актер.

Иван Краско также добавил, что за свою жизнь его сын добился многого и воплотил свои мечты в реальность. Например, он построил загородный дом в поселке Пороги, который очень долго хотел, и купил желанную машину.

Андрей Краско скончался в 48 лет на съемках фильма "Ликвидация". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.