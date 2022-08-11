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2 часа назад

"Дал свою фамилию": Прилучный сыграет свадьбу в Армении

Мира Маркина

Актер Павел Прилучный и его невеста Зепюр Брутян решили сыграть свадьбу в Армении. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей и коллег артиста.

"Дал свою фамилию": Прилучный сыграет свадьбу в Армении
Фото: соцсетисоцсети

По словам близких к Прилучному людей, церемония состоится в Армении, так как это родина Зепюр Брутян. На свадьбу будут приглашены только родственники. Однако у возлюбленной актера большая семья, поэтому, как рассказали инсайдеры, он думает, как сократить затраты на торжество.

Кроме того, артист решил дать невестке свою фамилию.

"Павел дал Зепюр свою фамилию, и в августе у них будет свадьба в Армении. Паша по-прежнему один из самых высокооплачиваемых артистов в стране, его съемочный день стоит от 500 тыс. рублей, но расходов у него немало — 100 тысяч рублей в месяц на двоих детей", — заявили изданию источники.

Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце удивилась, узнав о его предстоящей свадьбе. По мнению коллег актера, Брутян похожа на его экс-жену в юности, поэтому он сделал такой выбор.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала "В клетке". Как писали ранее в Telegram-каналах, влюбленные расписались еще 12 мая.

Звёзды,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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