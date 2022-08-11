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2 часа назад

Экс-возлюбленная Тимати Шишкова получила серьезную травму

Газета.Ru

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова повредила ногу. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Бывшая Тимати получила серьезную травму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Алена призналась, что в ходе генеральной уборки случайно травмировала мизинец.

«Когда ударилась, услышала хруст. Запаниковала, палец начал синеть и распухать. Стала думать, как доехать до больницы, чтобы сделать рентген. Было страшно надеваться обувь», — поделилась Шишкова.

Бывшая девушка рэпера вызвала врача на дом, где тот сделал рентген ноги. Как оказалось, пострадали пальцы модели. Мизинец – сломан, а у безымянного – сильный вывих. Шишкова добавила, что ее травмированная нога посинела.

В июне модель рассказала, что приобрела квартиру в доме бизнес-класса для себя и дочери в ипотеку.

Звёзды,Тимати,
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