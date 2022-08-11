Раскрыта стоимость квартиры бывшего мужа Бородиной

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Омар Курбанов купил новую квартиру. Стоимость недвижимости оценивается больше, чем в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на слова риелтора Романа Караваева.

По словам эксперта, квартира находится на окраине города, недалеко от МКАД. При этом у нее большая площадь и хороший вид из окна. Как считает риелтор, российские звезды пытаются пропиариться, демонстрируя дорогую недвижимость. Однако жилье Омара Курбанова, по его мнению, не стоит больше 150 миллионов рублей.