Раскрыта стоимость квартиры бывшего мужа Бородиной

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Омар Курбанов купил новую квартиру. Стоимость недвижимости оценивается больше, чем в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на слова риелтора Романа Караваева.
По словам эксперта, квартира находится на окраине города, недалеко от МКАД. При этом у нее большая площадь и хороший вид из окна. Как считает риелтор, российские звезды пытаются пропиариться, демонстрируя дорогую недвижимость. Однако жилье Омара Курбанова, по его мнению, не стоит больше 150 миллионов рублей.
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