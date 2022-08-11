Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта стоимость квартиры бывшего мужа Бородиной

Мира Маркина

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Омар Курбанов купил новую квартиру. Стоимость недвижимости оценивается больше, чем в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на слова риелтора Романа Караваева.

Раскрыта стоимость квартиры бывшего мужа Бородиной
Фото: соцсетисоцсети

По словам эксперта, квартира находится на окраине города, недалеко от МКАД. При этом у нее большая площадь и хороший вид из окна. Как считает риелтор, российские звезды пытаются пропиариться, демонстрируя дорогую недвижимость. Однако жилье Омара Курбанова, по его мнению, не стоит больше 150 миллионов рублей.

Как отметила дизайнер Зульфия Даева, скорее всего, многие детали в интерьере делались на заказ по эскизам.

Ранее стало известно, что Прилучный сыграет пышную свадьбу в Армении.

Звёзды,Ксения Бородина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители