Келси Смеби жалеет, что отвергла Джейка Джилленхола

- В начале 2017 года я получила СМС с просьбой о свидании. Подписано было «Джейк». У меня в тот момент была фотосессия, и отвечать я не стала. Но через пару дней раздался звонок. Он представился, отпустил какую-то шутку и предложил встретиться «поболтать». Я сомневалась и решила навести справки. Мне рассказали, что Джейк встречается с французской моделью Жанной Кадье. Я не стала рисовать любовный треугольник. Может, и зря - наверное, было бы интересно, - поделилась Смеби.