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2 часа назад

Келси Смеби отвергла Джейка Джилленхола

Экспресс газета

27-летняя норвежско-итальянская модель Келси Джин Смеби жалеет, что не ответила на ухаживания 41-летнего Джейка Джилленхола («Горбатая гора», «Зодиак»).

Келси Смеби жалеет, что отвергла Джейка Джилленхола
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Келси - девушка яркая, сексуальная. Прелести голубоглазой брюнетки оценил не только мексиканский Playboy и другие журналы для мужчин, но и голливудская кинозвезда Джейк Джилленхол.

- В начале 2017 года я получила СМС с просьбой о свидании. Подписано было «Джейк». У меня в тот момент была фотосессия, и отвечать я не стала. Но через пару дней раздался звонок. Он представился, отпустил какую-то шутку и предложил встретиться «поболтать». Я сомневалась и решила навести справки. Мне рассказали, что Джейк встречается с французской моделью Жанной Кадье. Я не стала рисовать любовный треугольник. Может, и зря - наверное, было бы интересно, - поделилась Смеби.

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