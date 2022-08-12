Вдовец Евгении Брик показал ее дочь, сильно похожую на нее

Евгении Брик скончалась в феврале этого года от рака. Она скрывала свою болезнь, поэтому ее кончина была шоком даже для коллег по цеху. У Евгении остались супруг Валерий Тодоровский и их общая дочь Зоя.

Фото: popcake popcake

Девочка тяжело переживала утрату матери. Сейчас она живет с отцом в США и пытается прийти в себя после таких серьезных и болезненных перемен в жизни. Валерий поддерживает ее, как может. Недавно он опубликовал фото Зои и показал публике, что она сильно похожа внешне на свою мать.

Подписчики стали активно писать комментарии по поводу того, что она напоминает Евгению Брик. Кроме того, кто-то и вовсе подчеркнул, что девочка взяла от мамы все самое лучшее.