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2 часа назад

«Взяла мамину красоту»: вдовец Евгении Брик показал ее дочь, сильно похожую на нее

Popcake.tv

Евгении Брик скончалась в феврале этого года от рака. Она скрывала свою болезнь, поэтому ее кончина была шоком даже для коллег по цеху. У Евгении остались супруг Валерий Тодоровский и их общая дочь Зоя.

Вдовец Евгении Брик показал ее дочь, сильно похожую на нее
Фото: popcakepopcake

Девочка тяжело переживала утрату матери. Сейчас она живет с отцом в США и пытается прийти в себя после таких серьезных и болезненных перемен в жизни. Валерий поддерживает ее, как может. Недавно он опубликовал фото Зои и показал публике, что она сильно похожа внешне на свою мать.

Подписчики стали активно писать комментарии по поводу того, что она напоминает Евгению Брик. Кроме того, кто-то и вовсе подчеркнул, что девочка взяла от мамы все самое лучшее.

Напомним, Валерий Тодоровский не высказывается по поводу смерти своей жены и продолжает работать, чтобы хоть как-то овлечься. Евгения Брик трудилась до момента своей кончины. Она даже должна была сниматься в Голливуде, так как получила там роль в одной работе. Однако, как позже стало известно, она уже не могла принять участие в проекте и на свое место порекомедовала Марию Машкову, которая тоже проживает в США.

Звёзды,Мария Машкова,Евгения Брик,Валерий Тодоровский,
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