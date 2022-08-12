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1 час назад

Саша Новикова опубликовала трогательные кадры Федука с их дочерью

Super.ru

Дочь ресторатора Аркадия Новикова Саша со своей дочкой Ниной проводит август на итальянской Сардинии. Для тихого и умиротворенного отдыха девушка выбрала живописную, но не слишком популярную у туристов, деревню Сан Панталео. Саша делится кадрами с прогулки по местным улицам, а также показывает, как проводит время на яхте.

Саша Новикова опубликовала трогательные кадры Федука с дочерью
Фото: супер.русупер.ру
супер.ру

На этих кадрах новоиспеченная мама загорает в купальнике, тем самым демонстрируя, в какой превосходной форме после родов она пребывает. Основательница How to Eat и адепт ЗОЖ всегда была стройной, а сейчас у нее и вовсе фигура школьницы. На днях к отдыху присоединился и муж Саши рэпер Федук, и на эмоциях после долгой разлуки она поделилась с подписчиками трогательными фото папы с дочкой Ниной на руках. Чуть позже в сторис появились и кадры, где музыкант играет на фортепиано крошечной ножкой Нины. Ну какая же милая пара! Обожаем и любуемся.

Супер.ру
Звёзды,Аркадий Новиков,
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