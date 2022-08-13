41-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике на яхте

41-летняя Алессандра Амбросио выложила в личном блоге несколько фотографий с отдыха в Черногории, куда отправилась вместе со своим супругом, бизнесменом Джейми Мазуром, и детьми, 13-летней Анной Луизой и 10-летним Ноа Фениксом. На снимках супермодель позировала на яхте в солнцезащитных очках и слитном купальнике с глубоким разрезом.

Алессандра Амбросио начала свою модельную карьеру, когда ей было 12 лет. Спустя три года она одержала победу в конкурсе Elite Model Look, выиграв контракт с агентством. Карьера Амбросио развивалась стремительно: после дебюта на обложке Elle она стала получать приглашения к сотрудничеству с Christian Dior, Ralph Lauren, Revlon, Giorgio Armani и другими брендами. В 2001-м она приняла участие в шоу Victoria's Secret, начав свое многолетнее сотрудничество с компанией.