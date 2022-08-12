Вера Брежнева вернулась к работе со слезами на глазах

Вера Брежнева стала чаще делиться с поклонниками своими переживаниями. Певица часто чувствует себя опустошенной из-за проблем в личной жизни.
На фоне слухов о разводе с Константином Меладзе Вера писала о том, как ей тяжело справиться с эмоциями. Из-за эмоциональных качелей изменилось даже ее лицо.
«Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом», — говорила она.
Чтобы как-то поддержать себя, Брежнева поехала в Латвию, которая встретила ее отличной погодой. Чуть позже она рассказала, что планирует вернуться к работе над новыми песнями. Например, недавно певица посетила звукозаписывающую студию.
«Спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это... А потом...» — откровенничает Вера.
Она рассказала, что поклонники помогают ей вернуться в ресурсное состояние и снова начать работать.
До этого мы рассказывали, как Вера Брежнева прокомментировала развод с Меладзе.