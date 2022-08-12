Вера Брежнева вернулась к работе со слезами на глазах

«Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом», — говорила она.