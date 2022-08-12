Тёмное прошлое принцессы Беатрис

Сегодня принцесса Беатрис — это образец скромности и идеальной супруги, но ещё несколько лет назад герцогиня славилась своей бурной личной жизнью, а её возлюбленные обладали довольно-таки сомнительной репутацией. В 2021 году дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци стали родителями малышки Сиенны. В настоящее время принцесса Беатрис не является «работающим» членом королевской семьи, да и вряд ли станет, ведь принцы Уильям и Чарльз хотят лишить чету Йоркских возможности оказывать даже минимальное влияние на дела британской короны. Многие вспомнили, что негласная вражда принцессы Беатрис и герцога Кембриджского, по сути, началась ещё много лет назад, когда она состояла в отношениях с человеком, которого открыто презирал принц Уильям.

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17-летняя принцесса Беатрис встречалась с Паоло Лиуццо в 2006 году

Начнём с того, что в 2006 году 17-летняя принцесса Беатрис встречалась с 24-летним Паоло Лиуццо — преступником, осуждённым за непреднамеренное убийство 19-летнего студента колледжа Святого Креста в Массачусетсе. Молодой человек был арестован, однако через короткий промежуток времени обвинения с Паоло были сняты, и он отделался лишь общественными работами. Безусловно, новость о том, что королевская особа встречается с убийцей, молниеносно разлетелась по СМИ, после чего мама Беатрис — Сара Фергюсон сделала важное заявление по поводу отношений со своей дочерью.

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Принцесса Беатрис, герцогиня Йоркская, Сара Фергюсон и принцесса Евгения на вечеринке после мировой премьеры фильма «Молодая Виктория» в Кенсингтонском дворце в Лондоне

«Как известно, для каждого родителя важно оставаться в доверительных отношениях со своим ребёнком. Мы также следуем по пути доверия, мы учимся друг у друга. Беатрис — разумная девушка, и у неё есть много друзей, включая и Паоло. Мы принимаем её решение и доверяем её выбору», — заявила Сара Фергюсон.

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Бывший парень принцессы Беатрис, Паоло Лиуцци со своим адвокатом в 2004 году арестован и обвинен в хранении наркотиков

Более того, родители принцессы поддержали дочь не только словесно, но и подкрепили свои высказывания действиями: они пригласили Лиуццо на семейную лыжную прогулку, однако это мероприятие привело юношу обратно в суд, так как он нарушил условия испытательного срока. Непонятно, намеренно ли Сара и Эндрю решили поближе познакомиться с Лиуццо, чтобы спровоцировать его вызов в правоохранительные органы, или это неудачное стечение обстоятельств, но вскоре после этого Паоло и Беатрис расстались.

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Принцесса Беатрис Йоркская и Дэйв Кларк посещают «Фредди». На день», посвящённый 65-летию Фредди Меркьюри, в помощь The Mercury Pheonix Trust в отеле The Savoy 5 сентября 2011 года в Лондоне, Англия

Ещё одни яркие отношения у Йоркской сложились с американцем Дейвом Кларком. Дейв учился вместе с принцем Уильямом в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, и именно Кембриджский познакомил друга со своей кузиной Беатрис на дне рождения сына Пирса Броснана — Шона. Однако спустя некоторое время отношения принца с Дейвом испортились, а на смену дружбы пришли вражда и неприязнь. К слову, в 2011 году, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу, имени Дейва Кларка не было в списках приглашённых гостей. Позже оказалось, что Кембриджский назвал своего бывшего друга «нескромным человеком».

«У принца Уильяма есть ген паранойи Спенсеров. Дейв — общительный и немного болтливый американец, что возмущало принца, который отличался скрытностью и неразговорчивостью. Уильям обвинил бы и свою собаку в нескромности, если бы та слишком много лаяла», — парировали источники.

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Принц Гарри, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, принц Уильям, герцог Кембриджский и Дэйв Кларк покидают Королевскую яхту «Британия» после посещения предсвадебной вечеринки Зары Филлипс и Майка Тиндалла 29 июля 2011 года в Эдинбурге, Шотландия

Стоит отметить, что Кларк пытался наладить отношения с Кембриджским, «он был очень дружелюбен по отношению к нему», чтобы показать свою вежливость, но всё осталось на своих местах. Удивительно, но, возможно, принц был прав, когда сомневался насчёт серьёзности своего друга, ведь в 2016 году Дейв и Беатрис расстались, потому что он не хотел слушать разговоры о браке, который желала обсудить принцесса. Известно, что в 2018 году Кларк женился на американке Линн Андерсон.

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Принц Гарри, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, принц Уильям, герцог Кембриджский и Дэйв Кларк покидают Королевскую яхту «Британия» после посещения предсвадебной вечеринки Зары Филлипс и Майка Тиндалла 29 июля 2011 года в Эдинбурге, Шотландия

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