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46 минут назад

Выступление Кристины Орбакайте в Анапе пройдет в пустом зале

runews24.ru

Уже завтра состоится концерт певицы Кристины Орбакайте в Анапе, однако, судя по схеме зала на сайтах продажи билетов, он не заполнится даже наполовину. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Выступление Орбакайте в Анапе пройдет в пустом зале
Фото: runews24.rurunews24.ru

Певица активно рекламирует свой концерт в соцсетях и ее команда также не теряет надежды привлечь зрителя.

Кристина Орбакайте продолжает работать в стране: давать концерты для своих поклонников. В этот раз она отправилась на юг России для выступления перед публикой. Однако фанаты певицы крайне неохотно покупают билеты на предстоящее мероприятие и судя по тому, что концерт состоится уже завтра, вряд ли певица будет выступать при полной посадке.

Звёзды,Кристина Орбакайте,
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