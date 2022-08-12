Выступление Орбакайте в Анапе пройдет в пустом зале

Уже завтра состоится концерт певицы Кристины Орбакайте в Анапе, однако, судя по схеме зала на сайтах продажи билетов, он не заполнится даже наполовину. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Кристина Орбакайте продолжает работать в стране: давать концерты для своих поклонников. В этот раз она отправилась на юг России для выступления перед публикой. Однако фанаты певицы крайне неохотно покупают билеты на предстоящее мероприятие и судя по тому, что концерт состоится уже завтра, вряд ли певица будет выступать при полной посадке.