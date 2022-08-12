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41 минуту назад

Рената Литвинова похвасталась бесконечными ногами в ретро купальнике

Eva.ru

Выглядеть как богиня и дива старого Голливуда может далеко не каждая 55-летняя знаменитость. Но Рената Литвинова уникальна. Актриса похвасталась бесконечными ногами на новом снимке в сети.

Литвинова похвасталась бесконечными ногами в ретро купальнике
Фото: Eva.ruEva.ru
Eva.ru

Покорив подиум Рената Литвинова решила заодно покорить и всех своих подписчиков, опубликовав соблазнительное фото в ретро купальнике. Кадр был сделан близ лазурной воды, где Литвинова принимала солнечные ванны, демонстрируя идеальную фигуру, стройные бесконечные ноги и купальник в стиле ретро.

Надо признать, что ретро стиль смотрится на Ренате роскошно и одновременно сдержанно, позволяя подчеркнуть все достоинства ее фигуры. Черный совместный купальник в белый горох Литвинова дополнила солнцезащитными очками и платком на голове.

Ретро купальник за годы существования ничуть не потерял своей актуальности и все также продолжает закреплять за женщинами, выбравшими его, статус самых ярких модниц на пляже.

Можно себе представить, глядя на фото, как Рената потрясающе смотрится в выбранном образе не лежа, а стоя. Сочетание скроенного купальника без бретелей вместе с босоножками на платформе — идеальный пляжный лук.

А пока актриса загорала, ее поклонники с легкой долей зависти любовались ее длинными ногами, которым, казалось, нет конца. Комплименты полились на Литвинову с небывалой щедростью и интернет-пользователи все чаще задавали вопрос — как в 55 лет выглядеть так же роскошно как она.

К слову о ретро купальниках. В этом сезоне стилисты советуют отдавать предпочтение черно-белым сочетаниям, асимметрическим формам, рисункам с этническими и растительными мотивами, а также ярким оттенкам.

Звёзды,Рената Литвинова,
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