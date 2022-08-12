Народ ахнул при виде подросшей дочери Брик и Тодоровского

Спустя несколько месяцев после смерти звезды отечественного кинематографа в Сети появилось фото ее подросшей наследницы. По мнению общественности, девочка растет настоящей красавицей и копией мамы.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Брак актрисы и режиссера когда-то наделал много шума, люди не верили в их счастливый союз. Недоброжелатели поговаривали, что пара распадется. Многие действительно считали, что постановщик зря связался с молодой артисткой. Однако вопреки наветам всех злых языков, влюбленные оставались вместе, став одной из самых красивых пар. А в 2009 году у супругов родилась дочка.

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Девочку назвали Зоей, и Евгения Брик с Валерием Тодоровским души не чаяли в своей наследнице. Актриса, несмотря на занятость, много времени уделяла ребенку. Артистка вообще любила детей и даже задумывалась о втором малыше. Но не успела осуществить мечту.

Брик не стало 10 февраля 2022 года. Супруге Валерия Тодоровского было всего 40 лет. О том, что знаменитость долго болела, знали только самые близкие люди.

«10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — рассказывала в личном блоге подруга Евгении, журналистка Катерина Гордеева.

Экспресс газета

Оставшаяся без матери Зоя теперь проживает с отцом в Америке. О том, как чувствует себя девочка сейчас, неизвестно. Зато издание StarHit обнаружило свежую фотографию звездной наследницы.

Интернет-пользователи остались в восторге от снимка. По мнению людей, Зоя, которой в августе исполняется уже 13 лет, растет копией Евгении Брик.