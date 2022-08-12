Анастасия Макеева готовится стать мамой

«С 1 сентября я решила принять участие в очень интересном эксперименте. Это будет 3-месячный онлайн-проект Инны Тлиашиновой. Курсы для женщин, которые хотят забеременеть, но у них не получается. Это связано с психосоматикой. Я иду туда, и мне интересно, что из этого выйдет», — поделилась Макеева.