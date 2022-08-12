Анастасия Макеева готовится стать мамой

Анастасия Макеева заявила, что наконец обрела женское счастье. Это четвертый по счету брак для звезды театра. Теперь актриса задумывается над тем, чтобы подарить мужу наследника. Для этого Анастасия решила пройти подготовительные курсы известного психолога.
«С 1 сентября я решила принять участие в очень интересном эксперименте. Это будет 3-месячный онлайн-проект Инны Тлиашиновой. Курсы для женщин, которые хотят забеременеть, но у них не получается. Это связано с психосоматикой. Я иду туда, и мне интересно, что из этого выйдет», — поделилась Макеева.
Стоит отметить, что 40-летняя Анастасия Макеева мечтает о детях с 30 лет. Однако ни один трех предыдущих браков не дал желаемого результата.