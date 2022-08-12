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3 часа назад

Анастасия Макеева готовится стать мамой

Слово и Дело

Анастасия Макеева заявила, что наконец обрела женское счастье. Это четвертый по счету брак для звезды театра. Теперь актриса задумывается над тем, чтобы подарить мужу наследника. Для этого Анастасия решила пройти подготовительные курсы известного психолога.

Анастасия Макеева готовится стать мамой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«С 1 сентября я решила принять участие в очень интересном эксперименте. Это будет 3-месячный онлайн-проект Инны Тлиашиновой. Курсы для женщин, которые хотят забеременеть, но у них не получается. Это связано с психосоматикой. Я иду туда, и мне интересно, что из этого выйдет», — поделилась Макеева.

Стоит отметить, что 40-летняя Анастасия Макеева мечтает о детях с 30 лет. Однако ни один трех предыдущих браков не дал желаемого результата.

Звёзды,Анастасия Макеева,
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