Как подросток! 60-летний Лепс показал свое лицо после пластики

Современные звезды считают своим долгом выглядеть «на все 100» и время от времени решаются на самые смелые бьюти-процедуры, чтобы не просто сохранить свою внешность, но и приукрасить её. Особенно сильно за свою репутацию беспокоятся знаменитости в возрасте. Бытует мнение, что особенно остро вопрос пластики и косметологии стоит у женщин, однако, стоит развеять этот миф.