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3 часа назад

Как подросток! 60-летний Лепс показал свое свежее молодое лицо после пластики за 700 тыс. рублей

Popcake.tv

Современные звезды считают своим долгом выглядеть «на все 100» и время от времени решаются на самые смелые бьюти-процедуры, чтобы не просто сохранить свою внешность, но и приукрасить её. Особенно сильно за свою репутацию беспокоятся знаменитости в возрасте. Бытует мнение, что особенно остро вопрос пластики и косметологии стоит у женщин, однако, стоит развеять этот миф.

Как подросток! 60-летний Лепс показал свое лицо после пластики
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

60-летний певец Григорий Лепс, например, тоже прибегал к ряду процедур, что привело его к тотальному омоложению. Об этом сообщил ресурс «КП», пообщавшись с пластическим хирургом Алиной Кибишевой. Эксперт считает, что в случае Лепса были проведены эстетическая блефаропластика, смас-лифтинг и пересадка волос. В сумме все услуги могут стоить около 700 тыс. рублей.

«Мы видим пример эстетической блефаропластики, когда целью является омоложение тканей. Что касается подтяжки лица, то возрастные изменения затрагивают в первую очередь овал. Именно он выдает возраст. В данном случае, скорее всего, был проведен смас-лифтинг: иссекли избыточную кожу и подтянули овал», — делится своими наблюдениями специалист, отмечая, что результат действительно хорош.

На последних фотографиях в личном блоге Григорий выглядит посвежевшим, помолодевшим и ему вовсе не дашь его 60 лет.

Popcake.tv
Звёзды,Григорий Лепс,
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