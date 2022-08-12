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3 часа назад

Продюсер Дзюник выдал большую тайну российского певца Преснякова

FBM.ruиещё 2

Российский продюсер и бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник рассказал, что перед концертами алкогольные напитки любил употреблять не только Григорий Лепс, но и Владимир Пресняков.

Продюсер Дзюник выдал тайну российского певца Преснякова
Фото: FBM.ruFBM.ru

Продюсер поведал историю, как когда-то ему пришлось отправиться на концерт в Тверь с Пресняковым. Певец как обычно хорошо выпил, но все обошлось без происшествий, он не опозорился перед фанатами.

«Чего уж там скрывать, было время, когда он любил выпить. Перед концертом они выпили бутылочку “Хеннеси”. Володя был “тепленький”. Ему давали полчаса на выступление. Выходит Вовка, и вместо 30 минут он дает концерт на час двадцать. Живой музыки! Вы не поверите! Обычно к концу концерта люди расходятся, но тут полная площадь была», – говорит Дзюник.

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