Продюсер Дзюник выдал тайну российского певца Преснякова

«Чего уж там скрывать, было время, когда он любил выпить. Перед концертом они выпили бутылочку “Хеннеси”. Володя был “тепленький”. Ему давали полчаса на выступление. Выходит Вовка, и вместо 30 минут он дает концерт на час двадцать. Живой музыки! Вы не поверите! Обычно к концу концерта люди расходятся, но тут полная площадь была», – говорит Дзюник.