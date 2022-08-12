Показала все: жена Стейтема шокировала своим декольте

Кажется, ни один совместный выход топ-модели Роузи Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стейтема не остается незамеченным папарацци. Вообще, не уверены, что они когда-либо бывают на публике поодиночке. Сейчас звездная пара отдыхает в Испании (кстати, как-то все знаменитости резко переместились туда из Сен-Тропе и Сардинии), и они тут же были замечены фотографами. Вообще, образы супругов всегда удивительным образом гармонируют друг с другом, уж не знаем, намеренно ли это. Вот и сейчас белоснежная футболка красиво контрастирует с платьем насыщенного синего цвета. Оно, как всегда, выгодно подчеркивает роскошную фигуру экс-ангела Victoria's Secret: грудь модели пикантно (почти полностью) оголена в декольте с завязками, а внушительный разрез на платье демонстрирует стройные бедра. Вот как так получается? Смотрим на Роузи и каждый раз хотим точно такой же наряд.