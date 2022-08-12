Жена Ивлева призналась в пластике и показала фото до и после

Пока Константин Ивлев занят съемками кулинарных программ на ТВ, его новая возлюбленная ведет личный блог, где откровенно делится с аудиторией своими мыслями.

Фото: социальные сети социальные сети

Недавно она спросила у подписчиков, что им было бы интересно узнать о ней. Одна из подписчиц поинтересовалась, делала ли Ивлева ринопластику, на что получила положительный ответ.

фото до пластики

Девушка изменила форму носа, подкачала губы и нарастила ресницы. О том, делала ли она операции на теле, Мария умолчала.

фото после операций

Зато она рассказала, что наладила контакт с семьей мужа. Недавно девушка познакомила дочь Нику со старшими детьми мужа. Дети были счастливы понянчить сестру.