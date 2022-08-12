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2 часа назад

Видно все: Алсу появилась на детском празднике в прозрачном наряде

Экспресс газетаиещё 1

Алсу отметила день рождения сына Рафаэля. Певица решила отличиться и остановила свой выбор на наряде, который, по мнению фанатов, мало подходит для семейных мероприятий с маленькими детьми.

Видно все: Алсу пришла на детский праздник в прозрачном наряде
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В 2016 году Алсу стала многодетной мамой. В третий раз певица наконец-то родила мальчика. Малышу дали имя Рафаэль в честь дедушки по отцовской линии.

Многие звезды не любят показывать своих чад общественности, но время от времени делают исключения, фотографируя детей хотя бы сбоку. Алсу же в этом вопросе непоколебима. За прошедшие с момента появления сына на свет годы она ни разу не дала возможности увидеть, каким растет Рафаэль. До сих пор фанаты гадают, как выглядит звездный наследник.

Даже дни рождения сына Алсу делает закрытыми. Так, 10 августа мальчику исполнилось уже шесть лет. В честь важной даты исполнительница устроила вечеринку в одном из ресторанов. Приглашены были только самые близкие к звездной семье люди. Так, к примеру, Алсу не забыла позвать учительницу Рафаэля Елену Куликову. С ней звезда даже сфотографировалась. Их снимок стал единственных с праздника, который в итоге опубликовала у себя Алсу.

Экспресс газета

Примечательно, что для дня рождения сына исполнительница выбрала весьма интересный наряд. Так, артистка заявилась в ресторан в прозрачной рубашке, которая не оставляет простора для воображения. Судя по комментариям в Сети, многим подобный образ показался смелым и даже недопустимым. Ведь Алсу пришла на день рождения в честь шестилетия сына.

Звёзды,Елена Куликова,
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