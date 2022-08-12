Видно все: Алсу пришла на детский праздник в прозрачном наряде

Алсу отметила день рождения сына Рафаэля. Певица решила отличиться и остановила свой выбор на наряде, который, по мнению фанатов, мало подходит для семейных мероприятий с маленькими детьми.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В 2016 году Алсу стала многодетной мамой. В третий раз певица наконец-то родила мальчика. Малышу дали имя Рафаэль в честь дедушки по отцовской линии.

Многие звезды не любят показывать своих чад общественности, но время от времени делают исключения, фотографируя детей хотя бы сбоку. Алсу же в этом вопросе непоколебима. За прошедшие с момента появления сына на свет годы она ни разу не дала возможности увидеть, каким растет Рафаэль. До сих пор фанаты гадают, как выглядит звездный наследник.

Даже дни рождения сына Алсу делает закрытыми. Так, 10 августа мальчику исполнилось уже шесть лет. В честь важной даты исполнительница устроила вечеринку в одном из ресторанов. Приглашены были только самые близкие к звездной семье люди. Так, к примеру, Алсу не забыла позвать учительницу Рафаэля Елену Куликову. С ней звезда даже сфотографировалась. Их снимок стал единственных с праздника, который в итоге опубликовала у себя Алсу.

Экспресс газета