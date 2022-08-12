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2 часа назад

Мадонна заявила, что ее одежда идет сыну больше

Газета.Ru

Певица Мадонна призналась, что ее 16-летний сын Дэвид Банда часто носит ее одежду и выглядит в ней лучше, чем она. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна заявила, что ее одежда идет сыну больше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнительница стала гостьей шоу The Tonight Show, во время которого заявила, что у ее сына отличный вкус.

«Он может надеть любой наряд и выглядеть шикарно, как сами знаете что», — сказала она ведущему Джимми Фэллону.

Мадонна отметила, что иногда это ее «действительно раздражает».

«Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше. Он даже может надеть платье и выглядеть при этом брутальным красавчиком», — поделилась исполнительница.

Один из последних ярких выходов Мадонны и Дэвида Банды случился в мае этого года. Мать и сын посетили бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBA в Нью-Йорке. На спортивном мероприятии Банда появился в красном платье из коллекции Adidas x Gucci.

Сын Мадонны увлекается музыкой и планирует построить профессиональную карьеру. «Он станет одним из ваших гостей», — заявила певица Фэллону. На это ведущий ответил, что Дэвид Банда «смешной, обаятельный, спортивный, симпатичный парень».

Звёзды,Джимми Фэллон,
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