Мадонна заявила, что ее одежда идет сыну больше

Певица Мадонна призналась, что ее 16-летний сын Дэвид Банда часто носит ее одежду и выглядит в ней лучше, чем она. Об этом пишет Daily Mail.

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Исполнительница стала гостьей шоу The Tonight Show, во время которого заявила, что у ее сына отличный вкус.

«Он может надеть любой наряд и выглядеть шикарно, как сами знаете что», — сказала она ведущему Джимми Фэллону.

Мадонна отметила, что иногда это ее «действительно раздражает».

«Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше. Он даже может надеть платье и выглядеть при этом брутальным красавчиком», — поделилась исполнительница.

Один из последних ярких выходов Мадонны и Дэвида Банды случился в мае этого года. Мать и сын посетили бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBA в Нью-Йорке. На спортивном мероприятии Банда появился в красном платье из коллекции Adidas x Gucci.