Джоли чуть не расплакалась, когда пришла в колледж дочери

Актриса Анджелина Джоли едва сдержала свои эмоции, когда приехала в колледж Spelman в Атланте, чтобы поддержать 16-летнюю дочь Захару. Об этом пишет Daily Mail.

«Я сейчас начну плакать. Я еще не начала плакать», — призналась Джоли, после добавив, что она «держит себя в руках».

Президент колледжа, доктор Элен Гейл, заверила звезду, что у нее будет «много времени» для эмоций на других мероприятиях в колледже. По словам Гейл, эти мероприятия в том числе сделаны для того, чтобы «вызвать» эмоции и «выпускать их наружу». После этой фразы актриса вспомнила, что в учебном заведении как раз завтра планируется большое торжество.