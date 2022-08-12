Актриса Анджелина Джоли едва сдержала свои эмоции, когда приехала в колледж Spelman в Атланте, чтобы поддержать 16-летнюю дочь Захару. Об этом пишет Daily Mail.
Ролик после визита актрисы в учебное заведение опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Дэррил Холломан, вице-президент Spelman по делам студентов.
«Я сейчас начну плакать. Я еще не начала плакать», — призналась Джоли, после добавив, что она «держит себя в руках».
Президент колледжа, доктор Элен Гейл, заверила звезду, что у нее будет «много времени» для эмоций на других мероприятиях в колледже. По словам Гейл, эти мероприятия в том числе сделаны для того, чтобы «вызвать» эмоции и «выпускать их наружу». После этой фразы актриса вспомнила, что в учебном заведении как раз завтра планируется большое торжество.
Холлман спросил у Джоли: «Каково это — быть мамой ученицы Spelman?» На это Джоли ответила: «Я так взволнована, я так взволнована».
Дочь Анджелины Джоли окончит колледж в 2026 году.