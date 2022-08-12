Что известно о новой девушке Милоша Биковича

Сербский актер Милош Бикович старается не афишировать личную жизнь в социальных сетях и редко делится фотографиями с избранницами, поэтому поклонникам приходится гадать: холост ли он или его сердце кем-то занято. Спешим разочаровать армию фанатов Биковича: сейчас Милош встречается с 25-летней Иваной Малич. Что известно о его возлюбленной, читайте в материале «Рамблера».
На днях Милош Бикович решил поделиться редким снимком со своей возлюбленной с отпуска: сейчас пара отдыхает на Бали. Судя по социальным сетях Иваны, они с актером вместе уже довольно давно: первые кадры с Биковичем в профиле девушки появились еще в прошлом году. Избранница Милоша родом из Черногории и, кажется, никак не связана с шоу-бизнесом — по образованию она юрист.
Напомним, у Милоша Биковича было несколько громких романов: актер встречался с моделью Сашей Лусс (звезда фильма Люка Бессона «Анна»), актрисой Аглаей Тарасовой (они снимались вместе в фильме «Лед»), а также с сербской моделью Барбарой Таталович — их совместные фотографии появились в социальны сетях актера.