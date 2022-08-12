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1 час назад

Звездный адвокат рассказал, как пройдет развод Собчак и Богомолова

РИА "ФедералПресс"

Ксения Собчак и Константин Богомолов могут развестись. Журналист Михаил Шахназаров «вскрыл» их брачный договор. Адвокат Андрей Алешкин дал «ФедералПресс» комментарий об этом.

Адвокат предположил, каким будет развод Собчак и Богомолова
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если это так, то развод пройдет абсолютно спокойно. Стороны с самого начала знали, что у кого останется после развода. С моей точки зрения, хорошая пара, надеюсь, что этого не произойдет», – говорит Алешкин.

В 2022 году брачный договор, особенно у обеспеченных и известных пар, вопросов вызывать не должен. Это нормальная практика – подумать о финансах и будущем.

«В соответствии с семейный кодексом, все делится полам, и такие разводы более громкие и ассоциальные. Сегодня заключения брачного договора не вызывает вопросов у сторон и защищает от браков по расчету», – добавляет адвокат.

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