Адвокат предположил, каким будет развод Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов могут развестись. Журналист Михаил Шахназаров «вскрыл» их брачный договор. Адвокат Андрей Алешкин дал «ФедералПресс» комментарий об этом.
«Если это так, то развод пройдет абсолютно спокойно. Стороны с самого начала знали, что у кого останется после развода. С моей точки зрения, хорошая пара, надеюсь, что этого не произойдет», – говорит Алешкин.
В 2022 году брачный договор, особенно у обеспеченных и известных пар, вопросов вызывать не должен. Это нормальная практика – подумать о финансах и будущем.
«В соответствии с семейный кодексом, все делится полам, и такие разводы более громкие и ассоциальные. Сегодня заключения брачного договора не вызывает вопросов у сторон и защищает от браков по расчету», – добавляет адвокат.