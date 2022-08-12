Кудрявцева оставила загадочное сообщение на фоне слухов о разводе

В последнее время участились разговоры о разводе телеведущей с молодым мужем. Причем звезда, кажется, уже даже не скрывает своего подавленного состояния.

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Разговоры о разладе между Лерой Кудрявцевой и хоккеистом Игорем Макаровым появились после того, как спортсмен не отправился с женой и дочерью в отпуск. В Болгарии звезда экрана вместе с ребенком и родными отдыхала на протяжении последних нескольких недель. Макаров же все это время находился в Москве. При этом уже давно поклонники не видели супругов, вместе выходящих в свет.

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Неудивительно, что слухи о грядущем разводе Кудрявцевой стали только множиться. Апогеем стало отсутствие Макарова на празднике по случаю дня рождения их дочери. Хоккеист ограничился только тем, что обратился к наследнице в разделе Stories на своей странице в Instagram* (принадлежит организации, признанной в РФ экстремистской).

При этом коллеги и знакомые Кудрявцевой призывают народ не торопиться с выводами. К примеру, журналист Максим Сидоров, не раз бывавший в студии шоу «Звезды сошлись», весьма оптимистично смотрит на семейную ситуацию Кудрявцевой. Он уверен, что знаменитость и ее муж решили просто побыть порознь.

«Лера достаточно умна, чтобы сама разобраться. Сколько таких конфликтов на «Звезды сошлись» перетерли. Мы же не знаем всех обстоятельств, у него образ любящего отца и супруга. Сколько лет вместе, отдохнуть порой нужно друг от друга. Иногда хочется быть с семьей, с другой частью семьи. Переживать не стоит, она грамотная женщина, которая разберется со всем самостоятельно», — заявил Сидоров.