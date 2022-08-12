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1 час назад

«Помоги мне»: Кудрявцева оставила загадочное сообщение на фоне данных о разводе

Экспресс газета

В последнее время участились разговоры о разводе телеведущей с молодым мужем. Причем звезда, кажется, уже даже не скрывает своего подавленного состояния.

Кудрявцева оставила загадочное сообщение на фоне слухов о разводе
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Разговоры о разладе между Лерой Кудрявцевой и хоккеистом Игорем Макаровым появились после того, как спортсмен не отправился с женой и дочерью в отпуск. В Болгарии звезда экрана вместе с ребенком и родными отдыхала на протяжении последних нескольких недель. Макаров же все это время находился в Москве. При этом уже давно поклонники не видели супругов, вместе выходящих в свет.

Видео дня

Неудивительно, что слухи о грядущем разводе Кудрявцевой стали только множиться. Апогеем стало отсутствие Макарова на празднике по случаю дня рождения их дочери. Хоккеист ограничился только тем, что обратился к наследнице в разделе Stories на своей странице в Instagram* (принадлежит организации, признанной в РФ экстремистской).

При этом коллеги и знакомые Кудрявцевой призывают народ не торопиться с выводами. К примеру, журналист Максим Сидоров, не раз бывавший в студии шоу «Звезды сошлись», весьма оптимистично смотрит на семейную ситуацию Кудрявцевой. Он уверен, что знаменитость и ее муж решили просто побыть порознь.

«Лера достаточно умна, чтобы сама разобраться. Сколько таких конфликтов на «Звезды сошлись» перетерли. Мы же не знаем всех обстоятельств, у него образ любящего отца и супруга. Сколько лет вместе, отдохнуть порой нужно друг от друга. Иногда хочется быть с семьей, с другой частью семьи. Переживать не стоит, она грамотная женщина, которая разберется со всем самостоятельно», — заявил Сидоров.

Как бы то ни было, а сама Кудрявцева хранит упорное молчание и никак не комментируют слухи о своем якобы грядущем разводе. При этом телеведущая публикует весьма пессимистичные видео в разделе Stories своего микроблога в Instagram* (принадлежит организации, признанной в РФ экстремистской). Так, в новом ролике звезда экрана сняла себя под песню с весьма красноречивыми строчками. «Помоги мне», — звучит фоном на английском языке, пока Лера снимает себя со стороны. Примечательно, что, судя по лицу Кудрявцевой, настроение у нее была плохое.

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