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1 час назад

Евгений Петросян поразил поклонников своим внешним видом в 76 лет

Слово и Делоиещё 1

Юморист Евгений Петросян восхитил поклонников своим внешним видом. Артист опубликовал в социальных сетях фото, на котором позирует в плавках на пляже. Петросян признался, что не равнодушен к пляжам и закатам на море. Он отметил, что впереди его ждет насыщенный год.

Петросян поразил поклонников своим внешним видом в 76 лет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пользователи Сети не смогли пройти мимо публикации артиста. Они отметили, что их кумир находится в прекрасной физической форме в свои 76 лет.

Слово и Дело

«Мужчина в самом расцвете сил! Красавец!»;
«Супер выглядит, в хорошей форме. Отдых на пользу Петросяну»;
«О боже! Какой мужчина!» — высказались пораженные фолловеры.

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