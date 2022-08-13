Петросян поразил поклонников своим внешним видом в 76 лет

Юморист Евгений Петросян восхитил поклонников своим внешним видом. Артист опубликовал в социальных сетях фото, на котором позирует в плавках на пляже. Петросян признался, что не равнодушен к пляжам и закатам на море. Он отметил, что впереди его ждет насыщенный год.