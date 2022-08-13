Петросян поразил поклонников своим внешним видом в 76 лет

Юморист Евгений Петросян восхитил поклонников своим внешним видом. Артист опубликовал в социальных сетях фото, на котором позирует в плавках на пляже. Петросян признался, что не равнодушен к пляжам и закатам на море. Он отметил, что впереди его ждет насыщенный год.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо публикации артиста. Они отметили, что их кумир находится в прекрасной физической форме в свои 76 лет.
«Мужчина в самом расцвете сил! Красавец!»;
«Супер выглядит, в хорошей форме. Отдых на пользу Петросяну»;
«О боже! Какой мужчина!» — высказались пораженные фолловеры.