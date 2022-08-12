Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
13 минут назад

«Операция не сделает вас худой»: Гоар Аветисян рассказала о похудении на 300 килограммов

Вечерняя Москва

Российская визажистка Гоар Аветисян долго боролась с лишним весом и ей удалось сбросить суммарно 300 килограммов.

«Операция не сделает вас худой»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ради этого ей пришлось лечь под нож хирурга, но некоторые поклонники обесценивают старания знаменитости и пишут негативные комментарии. По словам Гоар, ей помогли только жесткие диеты, постоянные ограничения и активный образ жизни.

После первой операции вес в 90 килограммов визажистку все равно не устраивал. При этом ее не устраивали отеки, возникшие из-за сложной процедуры и спустя время лишние сантиметры в талии и бедрах не покидали ее. Однажды она поняла, что операция лишь скорректировала некоторые места, но тело не стало меньше.

В этот момент знаменитость решила начать вести здоровый образ жизни, наладила питание и полюбила спорт. Благодаря активным тренировкам и специальной диете Гоар удалось добиться тела своей мечты.

— Если кто-то думает, что операция может все решить, сделать вас худой — вы глубоко ошибаетесь, это далеко не так. Даже если вам уберут тонны жира, у вас он снова появится, если наберете вес. Поверьте мне, человеку, который перепробовал сотни диет и суммарно скинул более 300 килограммов за все время, — цитирует визажистку StarHit.

Звёзды,Гоар Аветисян,Скарлетт Йоханссон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители