«Операция не сделает вас худой»

Российская визажистка Гоар Аветисян долго боролась с лишним весом и ей удалось сбросить суммарно 300 килограммов.
Ради этого ей пришлось лечь под нож хирурга, но некоторые поклонники обесценивают старания знаменитости и пишут негативные комментарии. По словам Гоар, ей помогли только жесткие диеты, постоянные ограничения и активный образ жизни.
После первой операции вес в 90 килограммов визажистку все равно не устраивал. При этом ее не устраивали отеки, возникшие из-за сложной процедуры и спустя время лишние сантиметры в талии и бедрах не покидали ее. Однажды она поняла, что операция лишь скорректировала некоторые места, но тело не стало меньше.
В этот момент знаменитость решила начать вести здоровый образ жизни, наладила питание и полюбила спорт. Благодаря активным тренировкам и специальной диете Гоар удалось добиться тела своей мечты.
— Если кто-то думает, что операция может все решить, сделать вас худой — вы глубоко ошибаетесь, это далеко не так. Даже если вам уберут тонны жира, у вас он снова появится, если наберете вес. Поверьте мне, человеку, который перепробовал сотни диет и суммарно скинул более 300 килограммов за все время, — цитирует визажистку StarHit.