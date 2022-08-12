«Операция не сделает вас худой»

— Если кто-то думает, что операция может все решить, сделать вас худой — вы глубоко ошибаетесь, это далеко не так. Даже если вам уберут тонны жира, у вас он снова появится, если наберете вес. Поверьте мне, человеку, который перепробовал сотни диет и суммарно скинул более 300 килограммов за все время, — цитирует визажистку StarHit.