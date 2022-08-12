Бузова пропала в горах Сочи

Шоу-вумен Ольга Бузова неделю отдыхает в Сочи. Starhit.ru сообщает, что она перестала выходить на связь.
«Бузова пропала. Отправилась в поход в горы, обещала все показывать, но уже больше 20 часов не появляется в соцсетях. Надеемся, в горах просто не ловит интернет», – говорится в сообщении.
Телеграм-канал СМИ размещает видео с Бузовой, снятое на фоне и в вертолете. Она вошла в него в черных лосинах, топе и розовой рубашке танцуя. Она села на заднее сидение. Кто был пилотом, осталось загадкой.
«Пилот вертолета решил сыграть в Гастелло и избавить Россию от Бузовой. Получил звание героя посмертно», – пишет подписчик под ником Петр Галицкий.
10 августа Ольга Бузова показывала свой отель в горах Сочи и позировала с голой спиной, спустив отельный халат до бедер. Фото, размещенное в интернете: вызвало бурю негодования у некоторых подписчиков, которые решили, что снимок слишком откровенный, другим напротив понравилось.