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8 минут назад

Бузова пропала в горах Сочи

РИА "ФедералПресс"

Шоу-вумен Ольга Бузова неделю отдыхает в Сочи. Starhit.ru сообщает, что она перестала выходить на связь.

Бузова пропала в горах Сочи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Бузова пропала. Отправилась в поход в горы, обещала все показывать, но уже больше 20 часов не появляется в соцсетях. Надеемся, в горах просто не ловит интернет», – говорится в сообщении.

Телеграм-канал СМИ размещает видео с Бузовой, снятое на фоне и в вертолете. Она вошла в него в черных лосинах, топе и розовой рубашке танцуя. Она села на заднее сидение. Кто был пилотом, осталось загадкой.

«Пилот вертолета решил сыграть в Гастелло и избавить Россию от Бузовой. Получил звание героя посмертно», – пишет подписчик под ником Петр Галицкий.

10 августа Ольга Бузова показывала свой отель в горах Сочи и позировала с голой спиной, спустив отельный халат до бедер. Фото, размещенное в интернете: вызвало бурю негодования у некоторых подписчиков, которые решили, что снимок слишком откровенный, другим напротив понравилось.

Звёзды,Ольга Бузова,
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