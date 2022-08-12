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53 минуты назад

Бену Аффлеку испортили медовый месяц с Дженнифер Лопес

Секрет Фирмы

Голливудский актёр Бен Аффлек разочаровался в романтическом отпуске со своей женой — певицей Дженнифер Лопес. Недавно узаконившая свои отношения пара отправилась на медовый месяц в Париж, который оставил не самые приятные впечатления у актёра, сообщило издание Page Six. По данным журнала, отдых портили назойливые папарацци, которые преследовали молодожёнов почти повсюду.

Бену Аффлеку испортили медовый месяц с Дженнифер Лопес
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Бен был немного взволнован в Париже. Это был совершенно новый уровень — почти как с принцессой Дианой», — поделился с журналистами источник, близкий к звёздной паре.

Хотя за свою карьеру Аффлек и привык к вспышкам камер, на этот раз ему было сложно не обращать на них внимания, потому что их было слишком много. При этом Дженнифер Лопес относилась к происходящему достаточно спокойно, но вот её супруг зачастую не мог сдержать эмоций.

«В то время как 53-летняя Лопес выглядит безупречно в каждом кадре, Аффлек, кажется, всегда создан для мемов», — подметили журналисты.

Ярким примером стали завирусившиеся в Сети кадры, где Аффлека запечатлели со слезами на глазах во время ужина с женой или где он заснул с приоткрытым ртом во время круиза по реке Сене.

К слову, назойливость СМИ во многом поспособствовала предыдущему разрыву Аффлека и Лопес в начале 2000-х годов. Тогда из-за давления прессы звёзды сперва отложили бракосочетание, а потом и вовсе расстались.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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