Бену Аффлеку испортили медовый месяц с Дженнифер Лопес

Голливудский актёр Бен Аффлек разочаровался в романтическом отпуске со своей женой — певицей Дженнифер Лопес. Недавно узаконившая свои отношения пара отправилась на медовый месяц в Париж, который оставил не самые приятные впечатления у актёра, сообщило издание Page Six. По данным журнала, отдых портили назойливые папарацци, которые преследовали молодожёнов почти повсюду.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Бен был немного взволнован в Париже. Это был совершенно новый уровень — почти как с принцессой Дианой», — поделился с журналистами источник, близкий к звёздной паре.

Хотя за свою карьеру Аффлек и привык к вспышкам камер, на этот раз ему было сложно не обращать на них внимания, потому что их было слишком много. При этом Дженнифер Лопес относилась к происходящему достаточно спокойно, но вот её супруг зачастую не мог сдержать эмоций.

«В то время как 53-летняя Лопес выглядит безупречно в каждом кадре, Аффлек, кажется, всегда создан для мемов», — подметили журналисты.

Ярким примером стали завирусившиеся в Сети кадры, где Аффлека запечатлели со слезами на глазах во время ужина с женой или где он заснул с приоткрытым ртом во время круиза по реке Сене.