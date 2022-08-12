Бывшего супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки

Экс-супруга американской певицы Бритни Спирс Джейсона Александра признали виновным в проникновении в дом артистки, нанесении побоев ее охранникам и вандализме. Об этом сообщает DailyMail.

Теперь бывшему мужу исполнительницы грозит до пяти лет лишения свободы за попытку сорвать свадьбу звезды . 9 июня Александр, начав прямой эфир в своих социальных сетях, попытался пробраться в резиденцию Спирс в попытке испортить торжество .

Мужчина вступил в конфликт с охраной, после чего начал взламывать дверь в спальню певицы, заявляя о том, что артистка является его первой и единственной женой. Сообщается, что при задержании экс-супруга звезды полицией у него был обнаружен нож.