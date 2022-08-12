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50 минут назад

Бывшего супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки

Lenta.ru

Экс-супруга американской певицы Бритни Спирс Джейсона Александра признали виновным в проникновении в дом артистки, нанесении побоев ее охранникам и вандализме. Об этом сообщает DailyMail.

Бывшего супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Теперь бывшему мужу исполнительницы грозит до пяти лет лишения свободы за попытку сорвать свадьбу звезды. 9 июня Александр, начав прямой эфир в своих социальных сетях, попытался пробраться в резиденцию Спирс в попытке испортить торжество.

Мужчина вступил в конфликт с охраной, после чего начал взламывать дверь в спальню певицы, заявляя о том, что артистка является его первой и единственной женой. Сообщается, что при задержании экс-супруга звезды полицией у него был обнаружен нож.

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