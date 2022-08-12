“Милота”: Екатерина Волкова показала внука

Полгода назад Екатерина Волкова впервые стала бабушкой. Сейчас она наслаждается времяпровождением с внуком.

Фото: New Magazine New Magazine

В середине февраля этого года актриса Екатерина Волкова приобрела новый статус, она стала бабушкой. Старшая дочь актрисы родила сына. Малыша назвали Тимофеем. Знаменитость не стала скрывать, что в семье случилось прибавление. Наоборот, женщина сразу поделилась радостной новостью с публикой. Дочь Волковой, Валерия, уже давно живет в Германии, где мальчик и появился на свет. При первой же возможности, Екатерина отправилась навестить внука и помочь дочери с новорожденным.

“Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули… Могу сказать, быть бабушкой – невероятные чувства и эмоции нежности и любви до слез”, – поделилась своими со своими поклонниками звезда.

К сожалению, навещать родных людей так часто, как хотелось бы, у Екатерины Волковой не получается. Сегодня малышу Тимофею исполнилось полгода. Заботливая бабушка не могла пропустить эту дату и вновь прилетела в Германию, чтобы провести время с семьей.

“Полгода! Как бежит время, не заметишь уже на линейке в школе слезы лить сентиментальной бабуле. Дети – это цветы жизни. Спасибо, доченька за такую радость и мотивацию жить”, – написала Екатерина в социальной сети, опубликовав трогательное фото с дочкой и внуком.

Поклонники актрисы умилились, увидев Волкову с маленьким наследником.

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“Милота”, “Такой хорошенький”, “Какая милота. Пусть Тимоша растет здоровым и счастливым”, “Какой чудесный малыш”, – пишут фолловеры.