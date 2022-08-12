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4 часа назад

Мадонна рассказала о почти погубившем ее карьеру случае

Lenta.ru

63-летняя американская певица Мадонна рассказала об инциденте, который чуть не погубил ее карьеру. Об этом сообщает FoxNews.

Мадонна рассказала о почти погубившем ее карьеру случае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 1984 году звезда выступала на церемонии MTV VMA с песней Like a Virgin. Во время исполнения композиции артистка начала спускаться по декоративному торту и потеряла туфлю. Она решила плавно нагнуться за ней, чтобы казалось, что это часть хореографии, однако в этот момент ее платье задралось и зрители увидели нижнее белье исполнительницы.

«Я пыталась сделать это движение, нырнуть за обувью, чтобы это выглядело как часть номера. Мое платье задралось, показалась моя попа. Можете себе представить? Это были дни, когда нельзя было показывать задницу, чтобы сделать карьеру. Сейчас все наоборот», — поведала Мадонна.

Сама звезда не заметила того, что платье задралось, однако после выступления ее менеджер сообщил ей о завершении сценической деятельности:

«Когда я вышла за кулисы, мой менеджер сказал мне, что с моей карьерой покончено».

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