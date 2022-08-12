Мадонна рассказала о почти погубившем ее карьеру случае

63-летняя американская певица Мадонна рассказала об инциденте, который чуть не погубил ее карьеру. Об этом сообщает FoxNews.

В 1984 году звезда выступала на церемонии MTV VMA с песней Like a Virgin. Во время исполнения композиции артистка начала спускаться по декоративному торту и потеряла туфлю. Она решила плавно нагнуться за ней, чтобы казалось, что это часть хореографии, однако в этот момент ее платье задралось и зрители увидели нижнее белье исполнительницы.