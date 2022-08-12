Валерия отменяет свои концерты из-за болезни

В прошлом месяце певица переболела коронавирусом и потеряла голос.

Фото: New Magazine New Magazine

В прошлом месяце певица Валерия получила положительный тест на коронавирус. Болезнь у артистки протекала в легкой форме, Валерия не жаловалась на недомогания. Только она тогда даже не могла предположить, что ей придется справляться с последствиями этой болезни. Не так давно знаменитость отменила концерты на ближайшее время.

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Во второй раз певице пришел положительный тест на коронавирус. Женщина соблюдала режим самоизоляции. Распространяться о болезни артистка не хотела. Состояние Валерии не вызывало беспокойства у врачей. Однако Валерии все же пришлось рассказать о том, что с ней происходит, и что стало причиной отмены концертов. Знаменитость потеряла голос и теперь не сможет петь какое-то время. Певица пообещала отработать отмененные концерты уже в сентябре, когда оправится от последствий инфекции.

А вот фанаты вынесли еще одну версию, почему Валерия начала болеть и падать со сцены. Фолловеры уверены, что знаменитость сглазили. Хотя сама же артистка отмечает, что она человек не суеверный и в сглазы не верит.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Валерия перенесла коронавирус. В феврале прошлого года она и ее супруг Иосиф Пригожин подхватили инфекцию в Дубае. Певица болела в легкой форме. А вот ее мужу пришлось намного тяжелее. Пригожин попал в местную больницу.

“Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу”, – рассказывал мужчина.

Он признался, что будто прошел через ад, настолько плохо себя чувствовал.