Дети Робина Уильямса трогательно почтили память отца

Дети голливудского актера Робина Уильямса почтили его память в 8-ю годовщину смерти звезды.
В своих соцсетях трогательные публикации об отце написали его сын Зак и дочь Зельда. Первый опубликовал в Twitter архивное фото отца, которое сопроводил комментарием:
«Папа, в восьмую годовщину твоей смерти я вспоминаю, каким невероятно добрым и радостным ты был. Я очень скучаю по тебе и так сильно тебя люблю!».
Дочь артиста процитировала знаменитый текст Харуки Мураками:
«Однажды шторм закончится, и ты не вспомнишь, как его пережил. Ты даже не будешь уверен в том, закончился ли он на самом деле. Но одна вещь бесспорна: когда ты выйдешь из шторма, ты никогда снова не станешь тем человеком, который вошёл в него. Потому что в этом и был весь его смысл».
Вместе с текстом Зельда опубликовала номера телефонов социальных служб, специализирующихся на предотвращении самоубийств.
11 августа 2014 года Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством. Позже стало известно, что актер страдал болезнью Паркинсона в тяжелой форме.