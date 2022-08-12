Пэрис Хилтон займется продажей NFT и виртуальными вечеринками

Виртуальный особняк Пэрис Хилтон появится в метавселенной The Sandbox в рамках партнерства с принадлежащей селебрити компанией 11:11 Media. Там она создаст «землю», в которой будет взаимодействовать со своими поклонниками и продавать цифровые товары.
Платформа сообщила, что Хилтон «планирует проводить социальные и общественные мероприятия, такие как вечеринки на крыше и гламурные светские приемы в своем виртуальном особняке в Малибу».
The Sandbox позиционирует себя как ведущий «децентрализованный виртуальный мир». У компании 300 партнерских программ, в частности с Warner Music Group и производителем видеоигр Ubisoft, а также знаменитостями, включая рэпера Снуп Догга и диджея Стива Аоки, а также брендами, в частности анимационным брендом Смурфики и Adidas.
Хилтон заявила, что хочет перенести свою собственную метавселенную с платформы Roblox на другие платформы.
«Я очень хочу перенести мир Пэрис на другие платформы – мы собираемся с ними работать», – объяснила она. «Сейчас мы в основном сосредоточены на получении опыта, а не на монетизации, – сказала Хилтон. «Но мы собираемся выпускать одежду и работать с различными брендами, и есть еще много интересных проектов, о которых я пока не могу рассказать», – добавила она.