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2 часа назад

Пэрис Хилтон займется продажей NFT и виртуальными вечеринками

Век

Виртуальный особняк Пэрис Хилтон появится в метавселенной The Sandbox в рамках партнерства с принадлежащей селебрити компанией 11:11 Media. Там она создаст «землю», в которой будет взаимодействовать со своими поклонниками и продавать цифровые товары.

Пэрис Хилтон займется продажей NFT и виртуальными вечеринками
Фото: Век - ежедневная газетаВек - ежедневная газета

Платформа сообщила, что Хилтон «планирует проводить социальные и общественные мероприятия, такие как вечеринки на крыше и гламурные светские приемы в своем виртуальном особняке в Малибу».

The Sandbox позиционирует себя как ведущий «децентрализованный виртуальный мир». У компании 300 партнерских программ, в частности с Warner Music Group и производителем видеоигр Ubisoft, а также знаменитостями, включая рэпера Снуп Догга и диджея Стива Аоки, а также брендами, в частности анимационным брендом Смурфики и Adidas.

Хилтон заявила, что хочет перенести свою собственную метавселенную с платформы Roblox на другие платформы.

«Я очень хочу перенести мир Пэрис на другие платформы – мы собираемся с ними работать», – объяснила она. «Сейчас мы в основном сосредоточены на получении опыта, а не на монетизации, – сказала Хилтон. «Но мы собираемся выпускать одежду и работать с различными брендами, и есть еще много интересных проектов, о которых я пока не могу рассказать», – добавила она.

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