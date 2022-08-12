Пэрис Хилтон займется продажей NFT и виртуальными вечеринками

«Я очень хочу перенести мир Пэрис на другие платформы – мы собираемся с ними работать», – объяснила она. «Сейчас мы в основном сосредоточены на получении опыта, а не на монетизации, – сказала Хилтон. «Но мы собираемся выпускать одежду и работать с различными брендами, и есть еще много интересных проектов, о которых я пока не могу рассказать», – добавила она.