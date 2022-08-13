Ольга Бузова нашлась в VIP-отеле в Сочи

Ранее о том, что Бузова потерялась в горах, заявил ее пиар-менеджер Антон Богославский. По его словам, певица улетела на вертолете в горы и пропала.

Ольга Бузова чувствует себя хорошо, она не могла ни с кем общаться, так как в горах не было связи. Сейчас телеведущая находится в Сочи, где отдыхает в VIP-отеле в номере, стоимость которого может составлять до 800 тысяч рублей. Уточняется, что Бузова может быть в компании кого-то из футбольных функционеров.