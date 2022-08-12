Звезды, которых преследовали неудачи

Когда у нас наступает черная полоса в жизни, мы начинаем жаловаться на то, что судьба оказалась к нам неблагосклонна. Однако такие вещи случаются у каждого в жизни, и у легендарных личностей – тоже. В материале «Рамблера» – звезды, которых долгое время в жизни преследовали неудачи.

Бейонсе

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Свою карьеру в музыке Бейонсе начала еще в 90-х, когда она была участницей группы Destiny’s Child. На заре группы продюсер девочек решил отправить их на шоу талантов Star Search. Тогда группа была непопулярна, и мужчина был уверен, что публика растрогается при виде чернокожих девочек, читающих рэп.

Однако первое выступление группы, которое транслировали на всю страну, провалилось. Жюри не оценили их талант. Бейонсе была разочарована, и позднее призналась, что нужно было петь, а не читать рэп.

Позже популярность группы начала расти, их заметил крупный лэйбл и предложил контракт. Однако перед записью первого сингла договор расторгли. Продюсированием начал заниматься отец Бейонсе. На это он тратил все силы и деньги. Уже спустя несколько лет он понял, что все было не зря. Сейчас Бейонсе – одна из самых высокооплачиваемых певиц современности.

Опра Уинфри

Знаменитая американская телеведущая не раз становилась самой влиятельной личностью. Сейчас она даже есть в списке Forbes, но так было не всегда. Ее карьера началась в 1971 году на телеканале CBS, где она стала первой чернокожей сотрудницей. Туда она попала после серьезных потрясений в детстве: она родилась в очень бедной семье, от нее отказалась мать, а в 14 лет она забеременела, но ребенок не появился на свет.

С первой работы в службе новостей Уинфри уволили. Она настолько проникалась новостями, что рассказывала о трагических событиях, чуть не плача. Ее уволили спустя 9 месяцев, а начальник заявил, что она никогда не сможет работать на телевидении.

Элвис Пресли

Будущая звезда рок-н-ролла родился в бедной семье. Его мать была домохозяйкой, а отец – разнорабочим с нестабильным доходом. Иногда у семьи не было денег даже на еду и им приходилось просить помощи у соседей. Все стало хуже, когда отца пресли посадили в тюрьму. Некоторое время он с матерью жил у родственников, а потом семья переехала в Мемфис.