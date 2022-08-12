"Сутки назад мы с ней общались": Бузова пропала в горах Сочи

Некоторое время назад певица и телеведущая Ольга Бузова разместила кадры, на которых она отправляется в горы в Сочи на вертолете. Артистка обещала подписчикам делиться новостями и показывать красоты, однако уже почти сутки Бузова не выходит на связь.
Пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил информацию о том, что исполнительница пропала в горах Сочи:
"Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали. Я не знаю больше, что вам сказать".
Стоит отметить, что пока в полицию заявление о пропаже звезды от близких не поступали, поэтому поиски правоохранительные органы не ведут.